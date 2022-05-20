В Оренбургской области 28 мая пройдёт всероссийская акция «Библионочь»
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Как пишет RIA56, библиотеки Оренбурга подготовили культурные мероприятия для детей и взрослых.
Например, в областной детской полиэтнической библиотеке проведут мастер-класс по казахскому танцу.
Посмотреть выступление Военно-исторического клуба «Пересвет» оренбуржцы смогут в уличном книжном кафе в Центральной областной библиотеке для молодёжи.
А Библиотека им. Н. К. Крупской проведёт более 40 мероприятий — квесты, мастер-классы, викторины.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области рассказали о предстоящей акции «Ночь музеев».