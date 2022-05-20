В Оренбургской области 28 мая пройдёт всероссийская акция «Библионочь»

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Жителей Оренбургской области пригласили принять участие во всероссийской акции «Библионочь-2022», которая пройдёт 28 мая и будет приурочена к Году культурного наследия народов России.
В Оренбургской области 28 мая пройдёт всероссийская акция «Библионочь»
  • Gettyimages.ru
  • © Hill Street Studios

Как пишет RIA56, библиотеки Оренбурга подготовили культурные мероприятия для детей и взрослых. 

Например, в областной детской полиэтнической библиотеке проведут мастер-класс по казахскому танцу.

Посмотреть выступление Военно-исторического клуба «Пересвет» оренбуржцы смогут в уличном книжном кафе в Центральной областной библиотеке для молодёжи.

А Библиотека им. Н. К. Крупской проведёт более 40 мероприятий — квесты, мастер-классы, викторины.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области рассказали о предстоящей акции «Ночь музеев».

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