В Подмосковье высадили более 334 тысяч деревьев в рамках акции «Лес Победы»

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В Московской области подвели итоги акции «Лес Победы». В 2022 году в регионе высадили более 334 тыс. деревьев.
В Подмосковье высадили более 334 тысяч деревьев в рамках акции «Лес Победы»
  • © klh.mosreg.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Комлесхоз.

Акция была проведена на 2289 участках. В акции приняли участие более 126 тыс. человек.

«Традиционно в лесу высаживались сосны, ели, дубы, в городах самыми популярными стали клёны, рябины, яблони, липы, сирень и спирея», — заявил глава комитета Олег Баженов.

По его словам, в некоторых муниципалитетах посадили барбарис, кизильник, кедр.

Ранее, как сообщало «Радио 1», губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что акция объединяет города и микрорайоны региона.

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