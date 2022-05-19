В Подмосковье высадили более 334 тысяч деревьев в рамках акции «Лес Победы»
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Комлесхоз.
Акция была проведена на 2289 участках. В акции приняли участие более 126 тыс. человек.
«Традиционно в лесу высаживались сосны, ели, дубы, в городах самыми популярными стали клёны, рябины, яблони, липы, сирень и спирея», — заявил глава комитета Олег Баженов.
По его словам, в некоторых муниципалитетах посадили барбарис, кизильник, кедр.
Ранее, как сообщало «Радио 1», губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что акция объединяет города и микрорайоны региона.