Крым и Севастополь примут участие в акции «Ночь музеев»

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Крым и Севастополь примут участие во всероссийской акции «Ночь музеев» 21 мая.
Крым и Севастополь примут участие в акции «Ночь музеев»
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

Об этом сообщает «Крым 24».

В частности, Центральный музей Тавриды в Симферополе проведёт презентацию тематической выставки «Создание своими руками» и лекторий «Серебряный век — прорыв в поэзии».

Крымский этнографический музей организует творческую мастерскую и просмотр документальных фильмов об истории петербургской Кунсткамеры.

В Севастополе состоятся интерактивные экскурсии по диораме «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года».

Кроме того, в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» запланированы театрализованные представления.

Ранее «Радио 1» сообщало, что акция «Ночь музеев» пройдёт в Подмосковье 21 мая.

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