Экскурсовод Шинтарь дала рекомендации по выбору мероприятий для «Ночи музеев»

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Аккредитованный московский экскурсовод Татьяна Шинтарь дала рекомендации по выбору мероприятий для «Ночи музеев».
Экскурсовод Шинтарь дала рекомендации по выбору мероприятий для «Ночи музеев»
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«Посмотреть описание мероприятий, ознакомиться с описанием музея, понять, что подходит именно вам. При этом стоит внимательно читать условия посещения. Например, вход в музей свободный, но за посещение концерта придётся заплатить. Или вход платный, а экскурсия бесплатная», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, также стоит помнить о принципе, что чем известнее музей и чем он ближе к центру, тем больше вероятности, что там будет много посетителей.

Шинтарь также напомнила, что в рамках акции проводят пешие прогулки.

Ранее «Радио 1» сообщало, что акция «Ночь музеев» пройдёт в Подмосковье 21 мая.

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