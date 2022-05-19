Спасатели предупредили о похолодании до -2 °С в Курганской области

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Спасатели предупредили о заморозках в ряде районов Курганской области.
Спасатели предупредили о похолодании до -2 °С в Курганской области
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального ГУ МЧС России.

«По прогнозу курганских синоптиков, 20—22 мая в отдельных районах Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 °С», — заявили в ведомстве.

Жителей призвали к ответственному поведению и соблюдению правил безопасности.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с «Москвой 24» рассказал, что тёплая погода без осадков вернётся в столицу в воскресенье, 22 мая.

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