Спасатели предупредили о похолодании до -2 °С в Курганской области

Спасатели предупредили о заморозках в ряде районов Курганской области.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального ГУ МЧС России.

«По прогнозу курганских синоптиков, 20—22 мая в отдельных районах Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 °С», — заявили в ведомстве.

Жителей призвали к ответственному поведению и соблюдению правил безопасности.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с «Москвой 24» рассказал, что тёплая погода без осадков вернётся в столицу в воскресенье, 22 мая.