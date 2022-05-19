Фестиваль детских технопарков пройдёт 21 мая на ВДНХ

Фестиваль детских технопарков состоится 21 мая на ВДНХ.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«На фестивале ребята смогут попробовать себя в разных направлениях, таких как программирование или робототехника. Их познакомят с основами работы на современном оборудовании, например 3D-принтере», — заявила заместитель мэра Наталья Сергунина.

По её словам, после мастер-классов можно будет записаться на летние занятия — 15 детских технопарков предлагают около 70 программ.

В рамках фестиваля состоятся занятия по языку программирования Python, мастер-классы по основам робототехники и химии, мастер-класс «Современный автомобиль», виртуальные полёты над городом, шахматный турнир, экскурсии по «Технограду».

Как ранее сообщала НСН, власти Москвы выделят более 14,4 га земли для строительства нового технопарка.