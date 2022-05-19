Фестиваль детских технопарков пройдёт 21 мая на ВДНХ

Короткая ссылка
Фестиваль детских технопарков состоится 21 мая на ВДНХ.
Фестиваль детских технопарков пройдёт 21 мая на ВДНХ
  • globallookpress.com
  • © Xinhua

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«На фестивале ребята смогут попробовать себя в разных направлениях, таких как программирование или робототехника. Их познакомят с основами работы на современном оборудовании, например 3D-принтере», — заявила заместитель мэра Наталья Сергунина.

По её словам, после мастер-классов можно будет записаться на летние занятия — 15 детских технопарков предлагают около 70 программ.

В рамках фестиваля состоятся занятия по языку программирования Python, мастер-классы по основам робототехники и химии, мастер-класс «Современный автомобиль», виртуальные полёты над городом, шахматный турнир, экскурсии по «Технограду».

Как ранее сообщала НСН, власти Москвы выделят более 14,4 га земли для строительства нового технопарка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить