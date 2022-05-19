В Москве рассказали о культурной программе в библиотеках в день открытых дверей

Библиотеки и культурные центры Москвы проведут единый день открытых дверей для детей и взрослых в субботу, 21 мая.

Об этом пишет kp.ru.

«Единый день открытых дверей познакомит юных москвичей со студиями и кружками, которые работают в культурных центрах и библиотеках Москвы. Гостей ждут концерты, уроки каллиграфии, лекции по истории, философии и литературе. Познавательные мероприятия пройдут во всех районах столицы», — рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

Так, урок каллиграфии «Волшебные буквы» проведут в библиотеке №200 «Истоки», а урок стихосложения — в библиотеке №226. Квест-выставка о Петре I «То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник...» состоится в библиотеке №80, а в Доме культуры «Гайдаровец» пройдёт музыкальный фестиваль «Рок-акустика. Тёплый вечер».

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