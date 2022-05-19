Сочи присоединится к акции «Ночь музеев» 21 мая

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Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь музеев» пройдёт в Сочи 21 мая. В этом году тема акции «Мода на традиции».
Сочи присоединится к акции «Ночь музеев» 21 мая
  • Gettyimages.ru
  • © Mikael Vaisanen

С 18:00 до 23:00 в Сочи будут работать девять музеев, передаёт «Кубань 24».

В частности, в Музее истории акция пройдёт под девизом «Парад фактов и артефактов».

В Сочинском художественном музее представят русскую живопись середины XIX—XXI веков. 

Во время акции в городе также пройдут образовательные квесты, выставки народных промыслов, музейные путешествия.

Ранее НСН сообщала, что Чеховский книжный фестиваль пройдёт 20—22 мая в Таганроге.

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