Сочи присоединится к акции «Ночь музеев» 21 мая

Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь музеев» пройдёт в Сочи 21 мая. В этом году тема акции «Мода на традиции».

С 18:00 до 23:00 в Сочи будут работать девять музеев, передаёт «Кубань 24».

В частности, в Музее истории акция пройдёт под девизом «Парад фактов и артефактов».

В Сочинском художественном музее представят русскую живопись середины XIX—XXI веков.

Во время акции в городе также пройдут образовательные квесты, выставки народных промыслов, музейные путешествия.

Ранее НСН сообщала, что Чеховский книжный фестиваль пройдёт 20—22 мая в Таганроге.