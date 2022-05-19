Сочи присоединится к акции «Ночь музеев» 21 мая
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С 18:00 до 23:00 в Сочи будут работать девять музеев, передаёт «Кубань 24».
В частности, в Музее истории акция пройдёт под девизом «Парад фактов и артефактов».
В Сочинском художественном музее представят русскую живопись середины XIX—XXI веков.
Во время акции в городе также пройдут образовательные квесты, выставки народных промыслов, музейные путешествия.
Ранее НСН сообщала, что Чеховский книжный фестиваль пройдёт 20—22 мая в Таганроге.