Актриса Карелина рассказала о своём моноспектакле

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Актриса Анжелина Карелина рассказала о своём моноспектакле-комедии «Океан в облаках, или Из Голливуда в Гималаи».
Актриса Карелина рассказала о своём моноспектакле
  • Gettyimages.ru

«Дело в том, что каждый актёр (так мне кажется) мечтает о собственном моноспектакле, в котором можно было бы максимально раскрыться. Но где взять такой материал? И где взять режиссёров, которые придут и скажут: «Я на тебя ставлю спектакль, вот пьеса, готовься!» Так можно всю жизнь прождать. И не дождаться. Однажды идея такого моноспектакля пришла мне… в медитации», — заявила она в беседе с изданием Pravda.Ru.

По словам актрисы, спектакль полностью основан на реальных событиях из её жизни, хотя кое-где она преувеличила и нафантазировала.

Как добавила Карелина, события постановки происходят в России, Голливуде, Индии.

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