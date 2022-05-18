Стала известна программа «Ночи музеев» в Нижегородской области
- РИА Новости
Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Запланированы выставки, концерты, мастер-классы, театрализованные представления и экскурсии.
Как отметили в региональном Минкультуры, в 2022 году организаторы решили сделать акцент на музыке, которая будет сопровождать многие мероприятия.
Особое внимание исполнители уделят этнографическим культурным мотивам, так как этот год — Год народного искусства в России.
Программа на открытом воздухе включает выступления реконструкторов, пленэры, перформансы. Кроме того, запланированы онлайн-мероприятия.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области рассказали о предстоящей акции «Ночь музеев».