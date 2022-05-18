Стала известна программа «Ночи музеев» в Нижегородской области

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Объявлена программа акции «Ночь музеев» в Нижегородской области, которая состоится 21 мая.
Стала известна программа «Ночи музеев» в Нижегородской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Запланированы выставки, концерты, мастер-классы, театрализованные представления и экскурсии.

Как отметили в региональном Минкультуры, в 2022 году организаторы решили сделать акцент на музыке, которая будет сопровождать многие мероприятия.

Особое внимание исполнители уделят этнографическим культурным мотивам, так как этот год — Год народного искусства в России.

Программа на открытом воздухе включает выступления реконструкторов, пленэры, перформансы. Кроме того, запланированы онлайн-мероприятия.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области рассказали о предстоящей акции «Ночь музеев».

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