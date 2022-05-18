В Музеях Московского Кремля рассказали о ближайших планах
- РИА Новости
«У нас подписаны долгосрочные контракты на организацию выставок с Челябинском и Владивостоком. Осенью во Владивостоке откроем проект, посвящённый Петру I», — заявила она в беседе с газетой «Известия».
По её словам, в Челябинске осенью будут представлены русские драгоценности, начиная с эпохи Фаберже и заканчивая современными произведениями ювелирного искусства.
«Эти проекты долго готовились, в том числе и нашими реставраторами», — добавила Гагарина.
Ранее ФАН сообщало, что Эрмитаж проведёт дни бесплатного посещения 18 и 19 мая.