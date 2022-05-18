В Музеях Московского Кремля рассказали о ближайших планах

Короткая ссылка
Директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина рассказала о ближайших планах культурных учреждений.
В Музеях Московского Кремля рассказали о ближайших планах
  • РИА Новости

«У нас подписаны долгосрочные контракты на организацию выставок с Челябинском и Владивостоком. Осенью во Владивостоке откроем проект, посвящённый Петру I», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, в Челябинске осенью будут представлены русские драгоценности, начиная с эпохи Фаберже и заканчивая современными произведениями ювелирного искусства.

«Эти проекты долго готовились, в том числе и нашими реставраторами», — добавила Гагарина.

Ранее ФАН сообщало, что Эрмитаж проведёт дни бесплатного посещения 18 и 19 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить