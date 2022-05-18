Актриса Валюшкина рассказала о своём участии в кинофестивалях

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Актриса Елена Валюшкина рассказала о своём участии в кинофестивалях. В частности, она была членом жюри основного конкурса фестиваля отечественного кино «Малая земля» в Новороссийске.
Актриса Валюшкина рассказала о своём участии в кинофестивалях
  • РИА Новости

«Но я люблю смотреть кино. И с удовольствием езжу на кинофестивали, если позволяет работа в моём Театре Моссовета или съёмки. Замечательно, что фестивальное движение расширяется и наше некоммерческое кино хоть так доходит до зрителя», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, важно, что фестиваль для зрителя всегда означает и радость встречи с любимыми артистами.

«Видели, как тепло встретили в Новороссийске, например, Наталью Варлей? Да, её звёздные роли вроде бы в далёких 60-х, но все знают, помнят и «Вия», и тем более «Кавказскую пленницу», как полюбили Варлей более полувека назад, так любят и сейчас», — отметила Валюшкина.

Она добавила, что в этом смысле актёрская профессия прекрасна и зрители помнят, даже если артист снялся только в одном культовом фильме.

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