Профессор Бак высказался о ситуации с чтением в современном мире

Литературовед, профессор, директор Государственного музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак высказался о ситуации с чтением в современном мире.

«Ситуация с чтением в наши дни непростая. С одной стороны, в сутках осталось ровно столько же секунд, сколько было 100 и 300 лет назад, и за эти секунды идёт жёсткая конкурентная борьба. Визуальные и звуковые практики побеждают даже не потому, что они в моде, а по той причине, что слушание музыки или просмотр клипов может быть фоновым, дополнительным занятием», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, ещё можно представить себе фоновое прослушивание аудиокниг, а вот готовить и одновременно читать «Войну и мир» вряд ли получится.

«Но, с другой стороны, нарастает явная тенденция выбирать из многих возможных вариантов не самое доступное, «лёгкое» занятие, а наоборот, требующее усилий, работы, дающее результат», — отметил Бак.

Он пояснил, что возвращение моды на чтение находится в одном ряду с популярностью образовательных и просветительских практик, учебных подкастов, школ писательского мастерства.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что онлайн-сервисом «Библиотеки Москвы» за год воспользовались более 216 тыс. человек.