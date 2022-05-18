В дни Международного книжного салона в Петербурге будет работать «Литературная почта»

Короткая ссылка
Во время Санкт-Петербургского международного книжного салона будет работать «Литературная почта».
В дни Международного книжного салона в Петербурге будет работать «Литературная почта»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

С 19 по 22 мая можно будет бесплатно отправить открытки и книги с Дворцовой площади в любую точку страны.

«За время работы «Новогодней почты» в декабре 2021 года петербуржцы отправили более 21 000 открыток. Теперь мы с удовольствием предоставляем возможность посетителям Книжного салона отправить ещё и приобретённые книги прямо с Дворцовой площади», — заявил директор макрорегиона Северо-Запад «Почты России» Дмитрий Серебренников.

Коллекцию открыток создали на основе рисунков детей — лауреатов конкурса, проведённого «Петербургским дневником».

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в акции «Библионочь» примут участие 29 площадок Севастополя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить