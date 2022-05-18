В дни Международного книжного салона в Петербурге будет работать «Литературная почта»

Во время Санкт-Петербургского международного книжного салона будет работать «Литературная почта».

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

С 19 по 22 мая можно будет бесплатно отправить открытки и книги с Дворцовой площади в любую точку страны.

«За время работы «Новогодней почты» в декабре 2021 года петербуржцы отправили более 21 000 открыток. Теперь мы с удовольствием предоставляем возможность посетителям Книжного салона отправить ещё и приобретённые книги прямо с Дворцовой площади», — заявил директор макрорегиона Северо-Запад «Почты России» Дмитрий Серебренников.

Коллекцию открыток создали на основе рисунков детей — лауреатов конкурса, проведённого «Петербургским дневником».

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в акции «Библионочь» примут участие 29 площадок Севастополя.