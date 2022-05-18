В Челябинской области продлили штормовое предупреждение на 19 мая.

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на сообщение Единой дежурной диспетчерской службы администрации Челябинска.

«По данным регионального ЦГМС, 19 мая на территории Челябинской области прогнозируются кратковременные дожди, грозы и град. Местами порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В службе предупреждают о возможном росте числа ДТП, а также о вале деревьев.

Ранее kp.ru сообщал о шторме в Новосибирске.