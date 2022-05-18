В Челябинской области продлили штормовое предупреждение

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В Челябинской области продлили штормовое предупреждение на 19 мая.
В Челябинской области продлили штормовое предупреждение
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Об этом информирует URA.RU со ссылкой на сообщение Единой дежурной диспетчерской службы администрации Челябинска.

«По данным регионального ЦГМС, 19 мая на территории Челябинской области прогнозируются кратковременные дожди, грозы и град. Местами порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В службе предупреждают о возможном росте числа ДТП, а также о вале деревьев.

Ранее kp.ru сообщал о шторме в Новосибирске. 

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