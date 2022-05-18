В Свердловской области предупредили об аномальных дождях 19 мая

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В Свердловской области предупредили об аномальных дождях, грозах и граде 19 мая.
В Свердловской области предупредили об аномальных дождях 19 мая
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Об этом информирует URA.RU со ссылкой на сообщение регионального ГУ МЧС.

«В период предупреждения о непогоде возможны нарушения в работе автомобильного транспорта, дорожных служб, на энергообъектах», — предупредили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе посоветовали жителям региона отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов.

«Если на улице вас застал град, найдите укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин», — добавили в МЧС.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что ГУ МЧС России по Крыму объявило штормовое предупреждение по региону на среду, 18 мая.

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