Выставка о творчестве Вячеслава Полунина открылась в Москве

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Выставка о творчестве народного артиста России Вячеслава Полунина открылась в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве.
Выставка о творчестве Вячеслава Полунина открылась в Москве
  • globallookpress.com

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культуры.

«Выставка знакомит с удивительными мирами одного из самых известных современных российских деятелей уличного театра — Славы Полунина. Актёр-мим, клоун, постановщик клоунских номеров и реприз Вячеслав Полунин в этом году отпразднует 72-й день рождения», — говорится в сообщении.

Посетить экспозицию «ЗЯ! Воздушные замки Славы Полунина» можно до 5 июня. Каждый зал передаёт атмосферу разных периодов творчества артиста.

Выставку задумывали к 70-летию Полунина, но из-за пандемии её перенесли на два года.

Ранее ФАН сообщало, что Эрмитаж проведёт дни бесплатного посещения 18 и 19 мая.

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