В Мурманске вручили награды участникам фестиваля «Арктическая сцена»
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Об этом сообщает Nord-News.
«У актёров и режиссёров наших театров появилась уникальная возможность перезагрузить и переформатировать свою работу, взглянуть на репертуар и на зрителя с новой стороны, выйти из зоны комфорта и шагнуть в пространство творческого эксперимента», — заявила министр культуры региона Ольга Обухова.
В фестивале приняли участие Мурманский областной драматический театр, Мурманский областной театр кукол, Драматический театр Северного флота и Детская театральная школа Мурманска, а также самодеятельные коллективы из Кандалакши, Апатитов, Оленегорска, Североморска, Полярного, Мончегорска, Гаджиева и Кировска.
Лауреатам вручили награды за лучшую режиссуру, музыкальное и визуальное оформление, костюмы и сценографию, мужскую и женскую роли.
Ранее российский актёр Роман Агеев в беседе с ФАН рассказал о своей дебютной режиссёрской работе — постановке пьесы Михаила Булгакова «Бег» на сцене театра «На Литейном» в январе 2022 года.