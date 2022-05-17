В Мурманске вручили награды участникам фестиваля «Арктическая сцена»

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В Мурманске подвели итоги регионального этапа международного театрального фестиваля «Арктическая сцена».
В Мурманске вручили награды участникам фестиваля «Арктическая сцена»
  • Gettyimages.ru
  • © Jovo Marjanovic / EyeEm

Об этом сообщает Nord-News.

«У актёров и режиссёров наших театров появилась уникальная возможность перезагрузить и переформатировать свою работу, взглянуть на репертуар и на зрителя с новой стороны, выйти из зоны комфорта и шагнуть в пространство творческого эксперимента», — заявила министр культуры региона Ольга Обухова.

В фестивале приняли участие Мурманский областной драматический театр, Мурманский областной театр кукол, Драматический театр Северного флота и Детская театральная школа Мурманска, а также самодеятельные коллективы из Кандалакши, Апатитов, Оленегорска, Североморска, Полярного, Мончегорска, Гаджиева и Кировска.

Лауреатам вручили награды за лучшую режиссуру, музыкальное и визуальное оформление, костюмы и сценографию, мужскую и женскую роли.

Ранее российский актёр Роман Агеев в беседе с ФАН рассказал о своей дебютной режиссёрской работе — постановке пьесы Михаила Булгакова «Бег» на сцене театра «На Литейном» в январе 2022 года.

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