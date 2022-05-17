Челябинский театр кукол имени Вольховского открылся после капремонта

Челябинский государственный театр кукол имени Вольховского открылся после капремонта. Работы проходили в рамках нацпроекта «Культура».

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.

В церемонии открытия принял участие губернатор Алексей Текслер.

«Мне очень приятно, что нынешнее поколение наших ребят сможет приходить сюда и получать удовольствие от мастерства наших замечательных актёров», — заявил он.

Здание сделали многофункциональным, оно максимально приспособлено для зрителей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее российский актёр Роман Агеев в беседе с ФАН рассказал о своей дебютной режиссёрской работе — постановке пьесы Михаила Булгакова «Бег» на сцене театра «На Литейном» в январе 2022 года.