Челябинский театр кукол имени Вольховского открылся после капремонта
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Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.
В церемонии открытия принял участие губернатор Алексей Текслер.
«Мне очень приятно, что нынешнее поколение наших ребят сможет приходить сюда и получать удовольствие от мастерства наших замечательных актёров», — заявил он.
Здание сделали многофункциональным, оно максимально приспособлено для зрителей с ограниченными возможностями здоровья.
Ранее российский актёр Роман Агеев в беседе с ФАН рассказал о своей дебютной режиссёрской работе — постановке пьесы Михаила Булгакова «Бег» на сцене театра «На Литейном» в январе 2022 года.