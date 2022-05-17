МЧС продлило штормовое предупреждение в Свердловской области 18 мая
- РИА Новости
Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«По информации синоптиков, 18 мая местами в Свердловской области ожидается сохранение неблагоприятных погодных условий: порывы ветра до 17 м/с и грозы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что из-за непогоды возможны обрывы линий связи и электропередач, а также падение слабоукреплённых конструкций и деревьев.
Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что ГУ МЧС России по Крыму объявило штормовое предупреждение по региону на среду, 18 мая.