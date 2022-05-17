Выставка «Передвижники. Русское искусство XIX — начала ХХ века» откроется 18 мая в Твери

Выставка «Передвижники. Русское искусство XIX — начала ХХ века» откроется в среду, 18 мая, в Тверской областной картинной галерее.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Экспозиция посвящена трём периодам деятельности Товарищества передвижников и его влиянию на развитие национального искусства.

На выставке представлены картины Василия Сурикова, Виктора Васнецова, Ильи Репина, Ивана Крамского, Ивана Шишкина, Алексея Саврасова, а также декоративные скульптуры Евгения Лансере и Василия Грачева.

Также среди экспонатов — работы, выставлявшиеся на передвижных выставках, в том числе «Исола деи Пескатори» Николая Дубовского, «Вид на Днепр из Царского сада в Киеве» Николая Бодаревского, «Базарная площадь в Гжатске» Исидора Уткина, «Портрет Стефана Уварова» Владимира Маковского, «Портрет госпожи Л.» Александра Маковского.

Ранее ФАН сообщало, что Эрмитаж проведёт дни бесплатного посещения 18 и 19 мая.