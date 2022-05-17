В Петербурге открылись три художественные выставки

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В Музее искусства Санкт-Петербурга XX—XXI веков открываются сразу три выставки петербургских художников во вторник, 17 мая.
В Петербурге открылись три художественные выставки
  • Gettyimages.ru
  • © Tatyana Ignatenkova / EyeEm

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Первая выставка «Всматриваясь в лица» приурочена к 90-летию известного живописца, графика и сценографа Завена Аршакуни, члена неформальной группировки советских ленинградских художников 1970-х «Одиннадцать».

Вторая, тоже юбилейная выставка «Геометрия пространства», представляет творчество художника и активного деятеля петербургской контркультуры, сооснователя культового арт-центра «Пушкинская-10» и Музея нонконформистского искусства Евгения Орлова, который отмечает своё 70-летие.

Третья выставка, получившая название «Не без небес», посвящена творчеству известного петербургского фотографа, директора первого в городе частного Музея истории фотографии Дмитрия Шнеерсона.

Все три выставки будут работать до 3 июля 2022 года.

Ранее ФАН сообщало, что Эрмитаж проведёт дни бесплатного посещения 18 и 19 мая.

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