В Петербурге открылись три художественные выставки
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Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Первая выставка «Всматриваясь в лица» приурочена к 90-летию известного живописца, графика и сценографа Завена Аршакуни, члена неформальной группировки советских ленинградских художников 1970-х «Одиннадцать».
Вторая, тоже юбилейная выставка «Геометрия пространства», представляет творчество художника и активного деятеля петербургской контркультуры, сооснователя культового арт-центра «Пушкинская-10» и Музея нонконформистского искусства Евгения Орлова, который отмечает своё 70-летие.
Третья выставка, получившая название «Не без небес», посвящена творчеству известного петербургского фотографа, директора первого в городе частного Музея истории фотографии Дмитрия Шнеерсона.
Все три выставки будут работать до 3 июля 2022 года.
Ранее ФАН сообщало, что Эрмитаж проведёт дни бесплатного посещения 18 и 19 мая.