Концерт с участием Гергиева и Мацуева пройдёт на Красной площади в День славянской письменности

Концерт с участием дирижёра Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева состоится на Красной площади 24 мая, в День славянской письменности и культуры.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росконцерта.

«В программу концерта войдут произведения музыкальной классики, тематика которых преимущественно связана с историческим прошлым России, с образами, взятыми из народной жизни и эпоса», — отметили организаторы.

Среди участников — солистка Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Хибла Герзмава, солистка Большого театра Агунда Кулаева, солист Донецкого государственного академического театра оперы и балета им. А.Б. Соловьяненко Максим Алексейчук, солист «Геликон-Оперы» Игорь Морозов и пианист Лев Бакиров.

В состав сводного хора войдут Московский синодальный хор, Государственная академическая хоровая капелла России им. А.А. Юрлова, Государственный академический русский хор им. А.В. Свешникова, Академический большой хор «Мастера хорового пения» и другие коллективы.

Трансляцию концерта будет вести телеканал «Россия — Культура».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что на сцене Большого зала Московской консерватории 19 мая состоится концерт, посвящённый 30-летию коллектива музыкантов-виртуозов под руководством Юрия Башмета «Солисты Москвы».