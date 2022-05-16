Режиссёр Бурнашёв рассказал о своих новых проектах

Режиссёр Степан Бурнашёв рассказал о своих новых проектах.

«Наша зима» — история про отношения мужчины и женщины. Грустная, драматическая. Семейная пара, прожив десять лет, решает развестись. На мой взгляд, это большая проблема современного общества», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По словам режиссёра, в главных ролях снялись Ирина Михайлова, актриса Саха академического театра имени П.А. Ойунского, и Илья Яковлев, актёр якутского ТЮЗа.

Как отметил Бурнашёв, второй проект — это триллер-драма «Айта», который также посвящён проблемам современного общества, когда люди делают выводы, основываясь на своих домыслах.

«Главная героиня Айта — подросток. Здесь важно не заспойлерить сюжет… В деревне происходит несчастный случай. Людская молва обвиняет полицейского. Он русский, приехал на Север за длинным рублём. В этой роли — московский актёр Андрей Фомин. В роли следователя — заслуженный артист Республики Саха Иннокентий Луковцев», — сообщил он.

Бурнашёв добавил, что обе картины готовы к прокату и показу на фестивалях.

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