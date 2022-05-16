Стартовал новый сезон проекта «Лето в Подмосковье»

Начал свою работу новый сезон проекта «Лето в Подмосковье».

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на сайт регионального правительства.

Программа включает театральные и музыкальные фестивали, концерты под открытым небом, благотворительный забег и другие мероприятия.

Среди них — музыкальный фестиваль Чайковского, театральные фестивали «Мелиховская весна» и «Фабрика Станиславского», поэтический и книжный фестивали «Проект: поэт» и «Антоновские яблоки», гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!».

Ранее ФАН сообщало, что Эрмитаж проведёт дни бесплатного посещения.