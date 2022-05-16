Стартовал новый сезон проекта «Лето в Подмосковье»

Короткая ссылка
Начал свою работу новый сезон проекта «Лето в Подмосковье».
Стартовал новый сезон проекта «Лето в Подмосковье»

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на сайт регионального правительства.

Программа включает театральные и музыкальные фестивали, концерты под открытым небом, благотворительный забег и другие мероприятия.

Среди них — музыкальный фестиваль Чайковского, театральные фестивали «Мелиховская весна» и «Фабрика Станиславского», поэтический и книжный фестивали «Проект: поэт» и «Антоновские яблоки», гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!».

Ранее ФАН сообщало, что Эрмитаж проведёт дни бесплатного посещения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить