В ХМАО на неделе ожидаются грозы и сильный ветер
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Местами кратковременный дождь, днём в отдельных районах гроза. Ветер днём, местами порывы до 17 м/с. Температура ночью +6…+11 °С, по северо-западу до +1 °С, днём +17…+22 °С. 18 мая местами кратковременный дождь. Температура ночью +5…+10 °С, по северо-западу до 0 °С. Днём кратковременный дождь. Температура +16…+21 °С», — сказано в сообщении Гидрометцентра.
Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде на следующей неделе в Центральной России.