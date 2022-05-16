В ХМАО на неделе ожидаются грозы и сильный ветер

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Специалисты Гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа сообщили, что в регионе ожидается дождливая неделя с грозами и сильным ветром до 17 м/с.
В ХМАО на неделе ожидаются грозы и сильный ветер
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Местами кратковременный дождь, днём в отдельных районах гроза. Ветер днём, местами порывы до 17 м/с. Температура ночью +6…+11 °С, по северо-западу до +1 °С, днём +17…+22 °С. 18 мая местами кратковременный дождь. Температура ночью +5…+10 °С, по северо-западу до 0 °С. Днём кратковременный дождь. Температура +16…+21 °С», — сказано в сообщении Гидрометцентра.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде на следующей неделе в Центральной России.

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