В Крыму объявили штормовое предупреждение на 18 мая

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Спасатели объявили штормовое предупреждение в Крыму на среду, 18 мая.
В Крыму объявили штормовое предупреждение на 18 мая
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«В связи с прохождением холодного фронтального раздела 18 мая в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, град, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15—20 м/с», — заявили в ведомстве.

По данным МЧС, возможны аварии на объектах энергетики и ЖКХ, увеличение количества ДТП, нарушения транспортного сообщения.

Жителей призвали не ходить под деревьями, рекламными конструкциями и дорожными знаками.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде на следующей неделе в Центральной России.

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