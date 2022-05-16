Спасатели предупредили об аномальной жаре в ЯНАО

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Спасатели предупредили об аномальной жаре в Ямало-Ненецком автономном округе.
Спасатели предупредили об аномальной жаре в ЯНАО
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального ГУ МЧС России.

«В период с 16 по 19 мая 2022 года на территории Ямало-Ненецкого АО местами сохраняется опасное погодное явление. Ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха, которая может достигнуть выше +10 °C», — рассказали в ведомстве.

Также в МЧС отметили, что в связи с такой погодой высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде на следующей неделе в Центральной России.

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