Спасатели предупредили об аномальной жаре в ЯНАО

Спасатели предупредили об аномальной жаре в Ямало-Ненецком автономном округе.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального ГУ МЧС России.

«В период с 16 по 19 мая 2022 года на территории Ямало-Ненецкого АО местами сохраняется опасное погодное явление. Ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха, которая может достигнуть выше +10 °C», — рассказали в ведомстве.

Также в МЧС отметили, что в связи с такой погодой высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде на следующей неделе в Центральной России.