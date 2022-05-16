В Москве в честь 30-летия «Солистов Москвы» Башмета пройдёт фестиваль камерных ансамблей

На сцене Большого зала Московской консерватории 19 мая состоится концерт, посвящённый 30-летию коллектива музыкантов-виртуозов под руководством Юрия Башмета «Солисты Москвы». В мероприятии примут участие камерные коллективы из разных городов и стран.

Об этом сообщает kp.ru.

Также к юбилею коллектива приурочили Первый фестиваль камерных ансамблей. В рамках мероприятия запланировано шесть концертов, два из которых дадут коллективы из Узбекистана и Армении.

Торжественные мероприятия начнутся 16 мая, когда в исполнении «Солистов Москвы» прозвучит «Музыкальная ретроспектива за 30(0) лет», вобравшая в себя сочинения Баха, Чайковского и Моцарта, а также пьесы современных композиторов, написанные специально для коллектива.

В рамках фестиваля выступят камерный ансамбль «Солисты Нижнего Новгорода» и Филармонический камерный оркестр Новосибирска.

Ранее заслуженная артистка России певица Яна Иванилова в беседе с ФАН рассказала о востребованности жанра камерной вокальной музыки в России.