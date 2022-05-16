В Москве в честь 30-летия «Солистов Москвы» Башмета пройдёт фестиваль камерных ансамблей
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Об этом сообщает kp.ru.
Также к юбилею коллектива приурочили Первый фестиваль камерных ансамблей. В рамках мероприятия запланировано шесть концертов, два из которых дадут коллективы из Узбекистана и Армении.
Торжественные мероприятия начнутся 16 мая, когда в исполнении «Солистов Москвы» прозвучит «Музыкальная ретроспектива за 30(0) лет», вобравшая в себя сочинения Баха, Чайковского и Моцарта, а также пьесы современных композиторов, написанные специально для коллектива.
В рамках фестиваля выступят камерный ансамбль «Солисты Нижнего Новгорода» и Филармонический камерный оркестр Новосибирска.
Ранее заслуженная артистка России певица Яна Иванилова в беседе с ФАН рассказала о востребованности жанра камерной вокальной музыки в России.