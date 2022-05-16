Актёр Ткачук рассказал о съёмках в фильме Бодрова-старшего «Дышите свободно»

Актёр Евгений Ткачук рассказал о съёмках в фильме Сергея Бодрова-старшего «Дышите свободно».

«С Сергеем Владимировичем мы познакомились года три назад, когда он позвонил и предложил роль в кинофильме «Калашников», которую продюсировал», — заявил артист в беседе с газетой «Известия».

По его словам, в следующий раз Бодров-старший предложил ему роль в ленте «Дышите свободно».

«Я просто был положен на лопатки его сценарием. Столь откровенное глубинное высказывание такого человека очень дорогого стоит. И конечно, заиканию я учился в общении с ним. Он делает это в своём ритме, с особым шармом. И ещё, я заметил, с точным выбором слов», — сообщил Ткачук.

Как добавил актёр, при работе над картиной ему стало ясно, что все люди «заикающиеся», просто кто-то это хорошо прячет.

Ранее актриса Нелла Стрекаловская в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в фильме «Поворот на счастье», в котором она играла вместе с Марией Куликовой.