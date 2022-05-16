Кончаловский рассказал о работе над новым проектом об Октябрьской революции
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О работе над новой картиной он рассказал в эксклюзивном интервью сайту «Аргументы и Факты».
По словам Кончаловского, изучению истории революции он посвятил много времени, а сценарий для проекта начал писать ещё восемь лет назад.
Также Кончаловский отметил, что в рамках работы над новым проектом намерен посмотреть на историю непредвзято.
«Я попытаюсь рассказать русскую историю, находясь в костюме и Ленина, и Сталина, и Николая, и бандита Лёньки Бешеного», — добавил режиссёр.
Ранее дирижёр Дмитрий Матвиенко в беседе с ФАН рассказал о творческих планах.