Синоптик Тишковец предупредил жителей Москвы о похолодании на текущей неделе

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какая погода ожидается на текущей неделе в Москве.

Специалист выразил мнение, что текущий май может стать самым холодным в Москве в XXI веке.

При этом температура на этой неделе будет на пять-шесть градусов ниже климатической нормы, заявил синоптик.

«С четверга снова станет пасмурно, зарядят ливни, подует холодный, промозглый северный ветер, столбики термометров даже в разгар дня с трудом достигнут десятиградусной отметки. В ночь на пятницу могут ударить заморозки в отдельных районах Центральной России до -2...+3 °С. Ну а днём — снова дожди и +10...+15 °С», — отметил Тишковец.

К выходным немного потеплеет, буквально на один градус, заключил он.

Ранее сообщалось, что в некоторых районах Московской области прошёл град.