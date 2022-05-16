Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у Курильских островов

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У Курильских островов зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,8.
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у Курильских островов
  • Gettyimages.ru
  • © Gary S Chapman

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

«Подземные толчки магнитудой 5,8 зарегистрированы в понедельник в 16:25 (08:25 мск) в Тихом океане. Эпицентр располагался в 40 км юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг находился на глубине 75 км», — передаёт собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,4

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