Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у Курильских островов

У Курильских островов зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,8.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

«Подземные толчки магнитудой 5,8 зарегистрированы в понедельник в 16:25 (08:25 мск) в Тихом океане. Эпицентр располагался в 40 км юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг находился на глубине 75 км», — передаёт собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,4.