Концерт «Классика на Дворцовой» пройдёт в Петербурге в День города
- РИА Новости
Об этом сообщает «Российская газета».
Программа включает арии из опер и партии из оперетт, эстрадные шлягеры и хиты ХХ века.
За музыкальное сопровождение будет отвечать Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии под руководством Дениса Власенко.
Солистов поддержит коллектив молодёжного хора «СоГласие».
Также запланированы выступления артистов Театра балета имени Леонида Якобсона, Московского мюзик-холла, Театра Аллы Духовой «Тодес».
Ранее пианистка Ева Геворгян в беседе с ФАН рассказала о своём участии в конкурсе пианистов им. Шопена в Варшаве в 2021 году.