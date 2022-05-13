Концерт «Классика на Дворцовой» пройдёт в Петербурге в День города

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Концерт «Классика на Дворцовой» состоится в Санкт-Петербурге 28 мая в День города.
Концерт «Классика на Дворцовой» пройдёт в Петербурге в День города
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета».

Программа включает арии из опер и партии из оперетт, эстрадные шлягеры и хиты ХХ века.

За музыкальное сопровождение будет отвечать Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии под руководством Дениса Власенко.

Солистов поддержит коллектив молодёжного хора «СоГласие».

Также запланированы выступления артистов Театра балета имени Леонида Якобсона, Московского мюзик-холла, Театра Аллы Духовой «Тодес».

Ранее пианистка Ева Геворгян в беседе с ФАН рассказала о своём участии в конкурсе пианистов им. Шопена в Варшаве в 2021 году.

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