Синоптик Варакин рассказал об особенностях погоды в ряде регионов на следующей неделе

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Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал об особенностях погоды в ряде регионов на следующей неделе.
Синоптик Варакин рассказал об особенностях погоды в ряде регионов на следующей неделе
  • РИА Новости

«Тот атмосферный фронт и циклон, который прошёл с достаточно сильной ветровой нагрузкой по большинству субъектов Центрального федерального округа, смещается на восток в сторону Нижегородской области и Урала. За ним в тылу этого циклона поступают более холодные массы», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, температура воздуха в предстоящие выходные и в течение всей следующей недели в столичном регионе будет ниже климатической нормы на 1—2 °С.

Как отметил Варакин, майская погода окажется ниже нормы в большинстве регионов, но уже в ближайшие дни тепло придёт в Западную Сибирь и южные районы Урала.

«Температура в Курганской, Челябинской областях, Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской области, а также на юге Новосибирской области будет на 5—7 °С выше нормы. Такая тенденция будет длиться 7—10 дней», — добавил эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что в двух районах Ямало-Ненецкого автономного округа ожидается аномальная жара.

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