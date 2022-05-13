Заслуженный артист России Гальченко прокомментировал сообщение о смерти режиссёра и актёра Гришко

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Заслуженный артист России Владимир Гальченко выразил соболезнования в связи со смертью худрука Самарского академического театра драмы, режиссёра и актёра Валерия Гришко.
Заслуженный артист России Гальченко прокомментировал сообщение о смерти режиссёра и актёра Гришко
  • РИА Новости

Об этом сообщает sovainfo.ru.

«Сегодня наш театр находится в шоке. Он болел, но надеялся, что болезнь отступит. Он 18 лет работал в самарской драме, сделал и множество спектаклей. Это невероятная потеря для нас», — заявил Гальченко.

По его словам, многие артисты самарского театра — ученики Гришко.

«Он был хорошим человеком. Иногда говорят, что за талант можно простить всё. Но в Валерии Гришко это соединилось — и хороший человек, и талантливый режиссёр», — добавил Гальченко.

Гришко скончался в возрасте 70 лет. На его счету более 60 спектаклей. Широкому зрителю он известен по фильмам «Левиафан», «Главный», «Раскол».

В апреле режиссёр Николай Лебедев в беседе с телеканалом «Звезда» выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Александры Яковлевой.

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