Выставка работ современных художников из собрания Третьяковки пройдёт в Самаре

В здании Фабрики-кухни в Самаре представят работы современных российских художников из собрания Третьяковской галереи. Мероприятие приурочено к «Ночи музеев» 21 мая.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

«На нашей первой «Ночи музеев» в здании Фабрики-кухни вместо привычных развлечений и интерактива мы предлагаем зрителю погрузиться в размышление и созерцательность. Для этого мы соединили видеоискусство и классическую музыку в конструктивистских интерьерах», — заявили организаторы.

Музыку композиторов ХХ века исполнит оркестр Самарской филармонии.

Ранее ФАН сообщало, что Эрмитаж проведёт дни бесплатного посещения.