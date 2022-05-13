Выставка работ современных художников из собрания Третьяковки пройдёт в Самаре
- РИА Новости
Об этом сообщает sovainfo.ru.
«На нашей первой «Ночи музеев» в здании Фабрики-кухни вместо привычных развлечений и интерактива мы предлагаем зрителю погрузиться в размышление и созерцательность. Для этого мы соединили видеоискусство и классическую музыку в конструктивистских интерьерах», — заявили организаторы.
Музыку композиторов ХХ века исполнит оркестр Самарской филармонии.
Ранее ФАН сообщало, что Эрмитаж проведёт дни бесплатного посещения.