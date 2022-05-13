Выставка работ современных художников из собрания Третьяковки пройдёт в Самаре

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В здании Фабрики-кухни в Самаре представят работы современных российских художников из собрания Третьяковской галереи. Мероприятие приурочено к «Ночи музеев» 21 мая.
Выставка работ современных художников из собрания Третьяковки пройдёт в Самаре
  • РИА Новости

Об этом сообщает sovainfo.ru.

«На нашей первой «Ночи музеев» в здании Фабрики-кухни вместо привычных развлечений и интерактива мы предлагаем зрителю погрузиться в размышление и созерцательность. Для этого мы соединили видеоискусство и классическую музыку в конструктивистских интерьерах», — заявили организаторы.

Музыку композиторов ХХ века исполнит оркестр Самарской филармонии.

Ранее ФАН сообщало, что Эрмитаж проведёт дни бесплатного посещения.

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