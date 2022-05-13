Выставка «Пётр I. Начало янтарного пути» открылась в Светлогорске

В Музее Мирового океана в Светлогорске открылась выставка «Пётр I. Начало янтарного пути» государственного музея-заповедника «Царское Село».

Об этом сообщает «Российская газета».

На выставке представлены экспонаты и композиции из Янтарной комнаты, а также её виртуальная копия, созданная с помощью VR-технологий.

«Янтарь — это бренд Калининграда. У нас тоже есть своё янтарное чудо — это каюта, или как мы её называем, янтарная гостиная. Там собрана уникальная коллекция янтаря из разных стран мира», — заявила генеральный директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова.

Ранее ФАН сообщало, что Эрмитаж проведёт дни бесплатного посещения.