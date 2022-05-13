Башкирия примет участие в акции «Ночь музеев»
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры.
Мероприятия будут организованы более чем на 90 площадках, в том числе на 19 площадках в Уфе. Они будут посвящены Году культурного наследия народов России, памяти поколений и поиску прошлого — открытию себя.
Запланированы выставки, квесты, экскурсии, мастер-классы, концерты, игровые программы для детей.
Ранее ФАН сообщало, что Эрмитаж проведёт дни бесплатного посещения.