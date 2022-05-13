Башкирия примет участие в акции «Ночь музеев»

Башкирия примет участие во всероссийской акции «Ночь музеев» 21 мая.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры.

Мероприятия будут организованы более чем на 90 площадках, в том числе на 19 площадках в Уфе. Они будут посвящены Году культурного наследия народов России, памяти поколений и поиску прошлого — открытию себя.

Запланированы выставки, квесты, экскурсии, мастер-классы, концерты, игровые программы для детей.

Ранее ФАН сообщало, что Эрмитаж проведёт дни бесплатного посещения.