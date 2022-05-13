В Москве пройдёт более 230 мероприятий в рамках «Ночи в музее»
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Департамента культуры.
«Гостей ждут концерты классической музыки, выставки, спектакли, лекции по истории и искусству. Свои программы подготовили свыше 110 площадок. Среди них есть музеи, усадьбы и культурные центры города», — заявила заммэра Наталья Сергунина.
Например, в Дарвиновском музее расскажут, как зародился стрит-арт, а в музее-заповеднике «Царицыно» — проведут экскурсии «Ночное «Царицыно».
Римско-католический собор Непорочного зачатия девы Марии проведёт концерт органной музыки, передаёт НТВ.
Ранее сообщалось, что Удмуртия примет участие в акции «Ночь музеев».