В Москве пройдёт более 230 мероприятий в рамках «Ночи в музее»

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В Москве состоится более 230 мероприятий в рамках акции «Ночь в музее» 21 мая.
В Москве пройдёт более 230 мероприятий в рамках «Ночи в музее»
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Департамента культуры.

«Гостей ждут концерты классической музыки, выставки, спектакли, лекции по истории и искусству. Свои программы подготовили свыше 110 площадок. Среди них есть музеи, усадьбы и культурные центры города», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Например, в Дарвиновском музее расскажут, как зародился стрит-арт, а в музее-заповеднике «Царицыно» — проведут экскурсии «Ночное «Царицыно».

Римско-католический собор Непорочного зачатия девы Марии проведёт концерт органной музыки, передаёт НТВ.

Ранее сообщалось, что Удмуртия примет участие в акции «Ночь музеев».

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