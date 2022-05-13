В Москве открылась выставка скульптора-монументалиста Фёдора Сушкова

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В Центральном доме российской армии им. М.В. Фрунзе в Москве состоялось открытие персональной выставки художника и скульптора-монументалиста Фёдора Сушкова.
В Москве открылась выставка скульптора-монументалиста Фёдора Сушкова
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Художник создал более 50 монументов, его работы являются визитной карточкой таких городов, как Воронеж, Ростов-на-Дону, Смоленск, Нововоронеж, Харьков.

На выставке в ЦДРА представлены более 20 оригинальных художественно-изобразительных картин Фёдора Сушкова, а также фотографии монументов, эскизы к памятникам, миниатюры в бронзе и меди, каталоги, альманахи и монографии.

Ранее агентство «Невские новости» сообщало, что стала известна программа акции «Ночь музеев» в Санкт-Петербурге, которая пройдёт с 21 на 22 мая.

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