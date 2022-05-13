В Курганской области продлили запрет на посещение лесов до июня

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В Курганской области до 3 июня продлили запрет на посещение лесов на фоне особого противопожарного режима.
В Курганской области продлили запрет на посещение лесов до июня
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на соответствующий приказ.

«В период с 14 мая по 3 июня (21 день) ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств... Запретить в лесах и на территориях, примыкающих к ним, разведение костров, сжигание мусора, проведение всех видов пожароопасных работ», — говорится в документе.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что МЧС объявило предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности в центральных районах Крыма и заморозков на почве в горах и степи.

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