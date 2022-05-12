В Ярославле открылся театральный фестиваль

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В Ярославле начал работу фестиваль «Будущее театральной России».
В Ярославле открылся театральный фестиваль
  • Gettyimages.ru
  • © Philipp Göhrs / EyeEm

Об этом сообщает ОТР.

Программа фестиваля включает в себя показы дипломных спектаклей выпускников театральных вузов. В этом году участники приехали из 14 регионов.

«У нас замечательные сейчас проходят прослушивания в разные театры, и это очень приятно, на самом-то деле, что художественные руководители театров, где мы уже успели побывать, они на самом деле заинтересованы в нас», — заявила Юлия Ильина, выпускница школы-студии МХАТ.

Также в рамках фестиваля пройдёт «Шишигинская школа». Для участников будут проведены лекции и мастер-классы.

Ранее российский актёр Роман Агеев в беседе с ФАН рассказал о своей дебютной режиссёрской работе — постановке пьесы Михаила Булгакова «Бег» на сцене театра «На Литейном» в январе 2022 года.

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