В Ярославле открылся театральный фестиваль
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Об этом сообщает ОТР.
Программа фестиваля включает в себя показы дипломных спектаклей выпускников театральных вузов. В этом году участники приехали из 14 регионов.
«У нас замечательные сейчас проходят прослушивания в разные театры, и это очень приятно, на самом-то деле, что художественные руководители театров, где мы уже успели побывать, они на самом деле заинтересованы в нас», — заявила Юлия Ильина, выпускница школы-студии МХАТ.
Также в рамках фестиваля пройдёт «Шишигинская школа». Для участников будут проведены лекции и мастер-классы.
Ранее российский актёр Роман Агеев в беседе с ФАН рассказал о своей дебютной режиссёрской работе — постановке пьесы Михаила Булгакова «Бег» на сцене театра «На Литейном» в январе 2022 года.