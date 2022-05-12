В Петербурге стартует ежегодное шоу «Поющие мосты»

Первое в этом году шоу проекта «Поющие мосты» в Санкт-Петербурге состоится в ночь с 20 на 21 мая. По многолетней традиции под классическую музыку в 01:10 начнётся церемония разведения Дворцового моста.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Событие проходит с лета 2016 года при традиционной поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ. За шесть сезонов звуковое шоу посетили более 20 млн человек. И в этом году в ночь на субботу и воскресенье в течение четырёх месяцев во время разводки Дворцового моста в акватории Невы будет звучать музыка петербургских и ленинградских композиторов», — рассказал председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.

На этот раз старт проекта «Поющие мосты» приурочен к XVII Санкт-Петербургскому Международному книжному салону, который пройдёт на Дворцовой площади с 19 по 22 мая.

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