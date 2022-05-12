Около 20 000 человек примут участие в Московском полумарафоне 15 мая

Участниками Московского полумарафона, который состоится 15 мая, станут около 20 тыс. человек.

Запланированы дистанции 21,1 км и 5 км по центру города.

«За годы существования Московский полумарафон стал для многих участников и жителей города не просто соревнованием, а настоящим спортивным праздником и традицией. Для кого-то — мечтой. В прошлом году, несмотря на отмену мероприятия, многие участники в день старта вышли на индивидуальные пробежки», — заявил директор Московского полумарафона, сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.

На старт выйдут участники с разной физподготовкой, в том числе профессионалы, опытные любители, начинающие бегуны.

Ранее сообщалось, что в кроссах «Лисья гора» и «Быстрый пёс» в Москве приняли участие более тысячи бегунов.