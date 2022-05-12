В Петербурге откроются две выставки, посвящённые 50-летию эмиграции Иосифа Бродского из СССР

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В Санкт-Петербурге откроются две выставки, посвящённые 50-летию эмиграции Иосифа Бродского из СССР. Они пройдут параллельно в музее «Полторы комнаты» и музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме 24 мая.
В Петербурге откроются две выставки, посвящённые 50-летию эмиграции Иосифа Бродского из СССР
  • Gettyimages.ru
  • © Denis Mamin / EyeEm

Об этом пишет «Петербургский дневник».

В сообщении сказано, что у посетителей выставки в Фонтанном доме появиться возможность ознакомиться с документами, связанными с отъездом поэта и его последующими попытками встретиться с родителями.

В музее «Полторы комнаты», как отмечается, можно будет увидеть подлинные вещи Бродского, среди которых — кресло, часы и канделябр. 

Ранее НСН сообщала об открытии экспозиции «Лунариум» в Московском планетарии. 

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