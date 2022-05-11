Синоптик Леус рассказал о погоде в европейской части России в выходные

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Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в европейской части России в выходные.
Синоптик Леус рассказал о погоде в европейской части России в выходные
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В воскресенье температура начнёт постепенно понижаться, и в начале следующей недели нас ждёт очередная достаточно холодная волна. 15 мая будет уже не выше +14...+16 °С, а в понедельник — ещё на пару градусов прохладнее», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Леус отметил, что в субботу, 14 мая, ожидается тёплая погода с температурой до 19 °С с высокой вероятностью кратковременных дождей.

Ранее URA.RU сообщало об ухудшении погодных условий в Челябинской области.

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