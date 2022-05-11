В Курганской области прогнозируют сильные дожди 13 мая
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Об этом пишет URA.RU.
«Курган, пятница, 13 мая. Осадки, мм: 10,9... Целинное, пятница, 13 мая. Осадки, мм: 11,4... Звериноголовское, пятница, 13 мая. Осадки, мм: 10», — рассказали синоптики.
Ожидается, что в остальных муниципалитетах Курганской области количество осадков будет ниже 10 мм.
Ранее, по сообщениям «Известий», ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сказала, что в Москве в ближайшие дни ожидается потепление, а к концу недели — дожди и понижение температуры.