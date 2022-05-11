В Курганской области прогнозируют сильные дожди 13 мая

По прогнозу Гидрометцентра России, в Кургане и некоторых муниципалитетах области 13 мая выпадет четверть месячной нормы осадков.

Об этом пишет URA.RU.

«Курган, пятница, 13 мая. Осадки, мм: 10,9... Целинное, пятница, 13 мая. Осадки, мм: 11,4... Звериноголовское, пятница, 13 мая. Осадки, мм: 10», — рассказали синоптики.

Ожидается, что в остальных муниципалитетах Курганской области количество осадков будет ниже 10 мм.

Ранее, по сообщениям «Известий», ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сказала, что в Москве в ближайшие дни ожидается потепление, а к концу недели — дожди и понижение температуры.