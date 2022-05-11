Народному артисту СССР Владимиру Этушу установили памятник на Ставрополье
- РИА Новости
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Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на заявление пресс-службы администрации Предгорного округа.
«Владимир Этуш внёс свой вклад в освобождение Северного Кавказа и Ставропольского края от фашизма в годы Великой Отечественной войны. Помним, гордимся», — сказал глава Предгорного округа Николай Бондаренко.
Уточняется, что памятник был установлен благодаря спонсорской помощи.
Ранее памятник Герою Советского Союза Владимиру Чудайкину был открыт в Самаре.