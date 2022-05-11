Актёр Лавроненко рассказал о роли в спектакле по пьесе Агаты Кристи в «Табакерке»

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Российский актёр Константин Лавроненко рассказал о своей работе в спектакле-детективе на сцене Театра Табакова по пьесе Агаты Кристи «И никого не стало», где он исполняет роль сэра Лоренса Уоргрейва.
Актёр Лавроненко рассказал о роли в спектакле по пьесе Агаты Кристи в «Табакерке»
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

В беседе с «Российской газетой» актёр отметил, что принял участие в постановке по приглашению худрука «Табакерки» Владимира Машкова.

«Наверное, был определённый риск с его (Машкова. — RT) стороны: у Театра Табакова своя актёрская школа, убеждения и взгляды, а я со стороны, чужак. Но жизнь, мне кажется, и состоит из вечных проверок на слабо. Ставить детектив — всегда двойной риск. Зритель следит за сюжетом: кто убийца. Но в спектакле несколько слоёв. У каждого героя, включая моего, своя философия, своя правда и неправда. Все виновны, все остались безнаказанны — и все готовы осудить не себя, а других», — сказал Лавроненко.

Ранее актриса Ульяна Чжан в беседе с интернет-изданием argumenti.ru поделилась воспоминаниями о съёмках в сериале «Аль-Капотня».

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